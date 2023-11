Dolor crónico en el hombro debido al trabajo repetitivo en la industria automotriz

Tenía un dolor constante en el hombro que crecía cada vez más', narra Carlos M., mientras intenta levantar el brazo para mostrar lo difícil que le es todavía realizar esa acción tan simple. 'Al final, ya no se quitaba con fármacos'. El trabajo repetitivo para cumplir con los ciclos de producción en la fábrica armadora en la que trabaja, que no pueden durar más de 56 segundos cada uno, ya le pasaron factura a su cuerpo. En la industria automotriz, los tiempos son rigurosos.

Hace 13 años, Carlos M. se hizo una primera operación en la que le colocaron cuatro anclas roscadas de titanio con una especie de hilos amarrados a los tendones de su hombro derecho, que le permitió recuperar 70% de la movilidad. Pero, en abril de este año, tuvo una segunda operación; esta vez fueron dos anclas en el otro hombro, el izquierdo, por la misma razón: desgaste en la articulación por la repetición en su trabajo.Carlos M

