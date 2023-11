Doblar el ruedo de los pantalones de mezclilla: el secreto para lucir tus zapatos

¿Por qué dejar que tus botines se escondan en la oscuridad cuando puedes darles un poco de protagonismo? Sobre todo cuando los llevas con jeans que normalmente suelen quedar más largos de lo estimado, por suerte, las prescriptoras de estilo ya revelaron cuál es el secreto o toque mágico que transformará tus vaqueros en el lienzo perfecto para tus zapatos.

Se trata de nada más y nada menos que doblar el ruedo de los pantalones de mezclilla, una acción sencilla y libre de permanencia, capaz de pulir un look casual como nunca antes visto. No importa si eres alta o bajita, los jeans en tendencia de Otoño-Invierno 2023 se verán mucho mejor en la longitud exacta. Es cierto que la variedad de piezas suelen destacar por su corte fluido y largo, sabemos que de ese modo también lucen fabulosos, sin embargo, en algunas ocasiones es inevitable no remangar el sobrante del diseño. En especial, si estás por estrenar un calzado atractivo, adoptar una estética retro o simplemente para inyectar tu estilo propio al atuend





VogueMexico » / 🏆 12. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Universitarios irán a fase nacional de INNOVATECNM 2023 y HACKATECNM 2023Los eventos se realizarán en Puebla del 07 al 10 de noviembre de 2023, donde los estudiantes representarán a La Laguna.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Campeonato-de pilotos-F1 2023; cómo-quedó Checo-Pérez tras-el GP-de Qatar-2023El piloto mexicano se mantiene en el segundo lugar, aunque Lewis Hamilton lo sigue muy de cerca.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Medallero Panamericanos 2023: Así va México AL MOMENTO HOY 24 octubre 2023Aquí te mantendremos actualizado con el resumen diario de las medallas ganadas por México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Juegos Panamericanos 2023: agenda de mexicanos que participarán el sábado 21 de octubre 2023Aquí te traeremos las actuaciones destacadas que tendrán los mexicanos para el día 21 de octubre.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Panorama 2023: Descubre cómo se vivió este gran evento con causaPanorama 2023, un evento con causa y liderazgo femenino en el sector inmobiliario, abordó temas desde las oportunidades con el nearshoring, hasta los desafíos energéticos para la región.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Descubre los sabores de Don Julio en Vogue Gala Día de Muertos 2023Las bebidas tradicionales con un toque de Don Julio se convirtieron en el alma de la noche de Vogue Gala Día de Muertos 2023.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »