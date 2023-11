Distanciamiento entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado en Morena

La relación entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado pasó de ser cercanos colaboradores en el PRD a un claro distanciamiento en Morena en el que incluso han habido señalamientos y falta de interlocución.

El pasado lunes, cuando Ebrard anunció su permanencia en Morena, luego de llegar a un entendimiento con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y virtual presidenta de la República, aclaró que con Delgado no existe diálogo a pesar de que es el presidente del partido. ¿Ya no es interlocutor Mario Delgado?, se le preguntó al excanciller sobre los diálogos que sostuvo para tomar la decisión de quedarse en Morena. “No. Yo hablo con Claudia. Mario, no quiero referirme, no es mi objetivo polemizar con él, pero yo creo que él estaba en otra línea política”, explicó. La decisión de Ebrard de no dejar Morena se dio luego de dos encuentros con Sheinbaum, mientras que con Mario Delgado la comunicación solo se dio por posicionamientos público

:

