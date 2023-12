Disney Plus y Star Plus se unificarán en una sola plataforma

Disney Plus se posicionó como una fuerte contendiente para pelear por ser una de las plataformas streaming más populares así como Netflix y HBO Max. Con contenidos exclusivos de Marvel, Star Wars y Disney Animation, la plataforma prometía ser una alternativa para aquellos usuarios que consumían el contenido del ratón. Con ella, surgió Star Plus, una plataforma que principalmente estaba enfocada en presentar el contenido de la extinta cadena de FOX, por lo que 'era para un público más adulto'.

Ahora en un nuevo comunicado confirmaron que unificarán todos sus contenidos en una sola plataforma, entérate de cual y cómo serán los cambios. ¿Cerrará Star Plus? De acuerdo a un comunicado de Walt Disney Company Latin America, se dio a conocer que los contenidos de Star Plus se integrarán a Disney Plus en el segundo trimestre del 2024. Sin embargo, la plataforma de Star Plus seguirá operando con normalidad, independientemente de la integración de los contenidos por lo que si decides quedarte con ambas suscripciones tendrás acceso a la misma cantidad de contenido





