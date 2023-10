Dirigentes de partidos se arrojan culpas

Tras huracán "Otis", Yulay visita Acapulco, muestra devastación y reparte billetes¿Quiénes no deben consumir diente de león? Estos son sus efectos secundariosEstos son los ingredientes de cocina que tienes que sumar al caldo para conseguir colágeno naturalLos dirigentes nacionales del PAN y de Morena, Marko Cortés y Mario Delgado cruzaron acusaciones por el apoyo del gobierno federal a los afectados de Acapulco, Guerrero tras el paso del huracán...

Primero, el líder panista exigió al gobierno federal una respuesta urgente, rápida y eficaz para el estado de Guerrero, que vive la peor tragedia de su historia tras el golpe del fenómeno natural. En un comunicado, advirtió que de no resolverse en los próximos días las demandas de servicios básicos como agua, luz, alimentos, combustible, comunicación, transporte y apertura de vías principales y carreteras, la situación se convertirá en una crisis humanitaria, ya que se registran, además, graves violaciones a los derechos humanos.

“El gobierno sí sabía de la magnitud del huracán Otis, pero no hizo nada para prevenir oportunamente a la población. Sin duda, la muerte de muchas personas era evitable. Sin embargo, hoy la prioridad es salvar vidas, superar la emergencia, restablecer los servicios y reconstruir Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán”, puntualizó. headtopics.com

En respuesta, Mario Delgado, aseguró que la oposición, a la cual catalogó como “carroñera”, prefiere llamar a no donar ayuda para las víctimas causadas por Otis en Acapulco, Guerrero, ante su odio por el gobierno de la Cuarta Transformación.

“No tiene límites la derecha en sus campañas contra todo lo que tenga que ver con la 4T. No les importa que se trate incluso de poder ayudar a la gente de Acapulco que está sufriendo. Están absolutamente cegados y es lamentable. Es una derecha carroñera”, argumentó en un comunicado de prensa. headtopics.com

