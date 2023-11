Diputados plantean recorte al Poder Judicial, INE, INAI… no tocan a FGR y CNDH

La comisión, dominada por Morena, no prevé realizar disminuciones al presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e Inegi. El dictamen que ya circula establece que que los organismos tienen la facultad de determinar su presupuesto, pero deben garantizar los criterios de administración, fiscalización y rendición de cuentas, con base en las disposiciones legales en materia presupuestal.La comisión argumenta que las reducciones no afectan “el desarrollo de sus actividades esenciales” de los organismos.

La reducción más sustancial se prevé para el Poder Judicial, con un recorte de 6 mil 465 millones de pesos. Para el Instituto Nacional Electoral se plena un recorte de 5 mil millones de pesos. Para la Comisión Federal de Competencia Económica 86 millones de pesos. En tanto, para el Instituto de Transparencia (INAI) se prevé un ajuste de 71 millones de pesos.El dictamen plantea recortes a la partida de alimentos para mandos superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarla “gasto superfluo e innecesario”.

Se busca eliminar el gasto de telefonía celular, estacionamiento, arrendamiento de vehículos, computadoras y otros bienes. Sobre el Instituto Nacional Electoral, el dictamen plantea recortar el gasto precautorio para una consulta popular, pues se no se aprecia en el panorama que se vaya a efectuar alguna en 2024.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPPOLITICA: Diputados preparan recorte al Poder Judicial y también para órganos autónomosEn el último año de ejercicio que tendrá el presidente López Obrador, los legisladores de Morena y aliados preparan un recorte presupuestal a todos los órganos que el presidente ha criticado

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

MILENIO: En Durango, empleados del Poder Judicial regresan a sus laboresLos trabajadores que se encontraban en protesta hasta este fin de semana, regresaron a sus labores dentro de la sede local.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: El Poder Judicial de Tamaulipas mantiene la inequidad de géneroLa paridad de género no ha llegado al Poder Judicial de Tamaulipas, donde el 72.7 por ciento de los magistrados y consejeros son hombres.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: La ofensiva de AMLO en contra del Poder Judicial y los derechos laboralesLa adición al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es un atentado -en el sentido de la cuarta acepción del término: “procedimiento abusivo de cualquier autoridad”- en contra de los derechos laborales de los trabajadores del PJF.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: AMLO propone al Poder Judicial utilizar dinero de fideicomisos en AcapulcoEl presidente López Obrador propuso este martes utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: AMLO propone que dinero de fideicomisos del Poder Judicial sea para damnificados en AcapulcoEl presidente Andrés Manuel López Obrador también propuso que se reduzca el sueldo a los altos funcionarios del PJF que reciben un salario mayor a AMLO.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕