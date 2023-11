Diputados planean recortar más de 13 mmdp a Poder Judicial y órganos autónomos en presupuesto de 2024

Esto forma parte de la más de veintena de modificaciones que se propone en el dictamen de la comisión presidida por el morenista Erasmo González, el cual será votado en dicho órgano legislativo a partir de este viernes, para posteriormente ser presentado ante el pleno y ser aprobado antes del84 mil millones 792 mil 389 pesos

que solicita, sino recortarle seis mil 465 millones 111 mil pesos de manera que sólo reciba 78 mil 327 millones 278 mil pesos. De este apartado, la reducción más significativa es para el Consejo de la Judicatura, al que plantean recortar cinco mil 375 millones.

Al Poder Legislativo, que comprende la Cámara de Diputados, el Senado y la Auditoría Superior de la Federación, se propone reducir su presupuesto enDe los demás órganos autónomos, la disminución más considerable es para el INE, con cinco mil tres millones menos a lo requerido; también plantea una reducción dea la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y de 71 millones 48 mil pesos al INAI.

Para los ramos administrativos, es decir, las dependencia, se contemplan amplificaciones para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que sumanAsimismo, sugiere una reducción por mil 492 millones en las aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios en rubros como el Fondo de Aportaciones para...

