Diputados perfilan recorte de 13 mil MDP a órganos autónomos en 2024

Los recortes son al Poder Judicial de la Federación (PJF) por 6 mil 465 millones de pesos, al Poder Legislativo por mil 636 millones de pesos, al Instituto Nacional Electoral (INE) por 5 mil millones de pesos.

Así como a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por 86 millones 187 mil pesos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por 71 millones 048 mil pesos.

En el rubro de los órganos autónomos no se le hicieron recortes presupuestales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

A la Oficina de la Presidencia de la República que solicitó un presupuesto para 2024 de 924 millones de pesos, no se prevé que se le realice ningún ajuste.El proyecto de dictamen del PEF 2024 prevé un aumento de alrededor de 45 mil 894 millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex), infraestructura y para educación pública.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública plantea otorgarle un aumento al presupuesto de Pemex de 25 mil 442 millones de pesos, con lo cual alcanzaría 481 mil 464 millones de pesos. TE PUEDE INTERESAR: Sedena y Marina ‘ganadoras’ del presupuesto 2024, tendrán los mayores incrementos

En el caso de Infraestructura, se destinarían 7 mil 189 millones de pesos más para el fortalecimiento de la red carretera, la construcción y modernización de caminos rurales, y la modernización de la red carretera en las entidades federativas, y en total se proyecta otorgarle 85 mil688 millones de pesos.

