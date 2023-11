Diputados perfilan recortar 13 mil mdp a los órganos autónomos para 2024

, prevé un recorte al presupuesto solicitado por los órganos autónomos por 13 mil 262 millones 399 mil 680 pesos para 2024. Los recortes son al Poder Judicial por 6 mil 465 millones de pesos, al Poder Legislativo por mil 636 millones de pesos, al Instituto Nacional Electoral (por 86 millones 187 mil pesos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (b) por 71 millones 048 mil pesos.

En el rubro de los órganos autónomos no se le hicieron recortes presupuestales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía General de la República

