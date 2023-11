Diputados, listos para buscar cómo transferir recursos de fideicomisos a damnificados por 'Otis'

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero, informó que las bancadas de la Cámara de Diputados apoyan el plan del presidente"Confirmo que prácticamente todos los grupos parlamentarios desde este órgano de gobierno que representa la pluralidad de nuestro recinto legislativo, hemos manifestado una total y absoluta disposición frente a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con el titular...

“¡Muy bien su respuesta!”: AMLO celebra que ministra Norma Piña acepte destinar 15 mil mdp a damnificados por “Otis” Lo anterior, en respuesta al titular del Ejecutivo, que por la mañana, en su conferencia de prensa, anunció que había recibido un oficio de la Jucopo para adherirse a su propuesta.

"Reitero el ofrecimiento de la junta de coordinación política que presido, para ser el canal institucional que propicie dicho diálogo. Seguiremos trabajando para ver todas las posibles maneras de cómo podemos ayudar a los damnificados que hoy más lo necesitan, sin minar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial", especificó el legislador panista.

, también anunció su disposición para plantear una ruta de transferencia de los recursos de los fideicomisos, a un fondo de apoyo para los damnificados. "Como lo propuso el Presidente @lopezobrador_, estamos listos para tener un encuentro institucional con la Ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña, la secretaria de Gobernación @LuisaAlcalde, el secretario de Hacienda, @R_Ramirez_O y los coordinadores parlamentarios en la @Mx_Diputados para buscar todos los mecanismos que permitan agilizar el destino de los recursos que tenían los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a los afectados por el¡EL UNIVERSAL ya...

