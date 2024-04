Diputados de todos los partidos políticos declinan competir por presiones del crimen organizado

Diputados de todos los partidos políticos han declinado a competir como aspirantes o candidatos a cargos de elección en sus respectivos estados, debido a las presiones del crimen organizado , afirmaron los líderes parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, y de MC, Braulio López, en el Palacio de San Lázaro. Sin revelar la identidad ni los estados de los legisladores afectados, Moreira y López sostuvieron que no son casos aislados.

“No me he puesto a sacar un porcentaje, pero una gran cantidad de compañeros que dicen: ‘Yo no quiero jugar’, de todos los partidos, ‘Yo no quiero jugar para alcalde’. Hay algunos que me reservo el nombre, que no los dejaron que se registraran. Hay compañeras y compañeros que fueron retenidos por el crimen en días pasados. Esto es, está generalizado. Nada más Morena oculta lo que es una realidad”, puntualizó el coordinador de la bancada priist

