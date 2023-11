Diputados aprueban regular objeción de conciencia para médicos y enfermeros; PAN vota en contra

Según prevé la bancada del PAN, el dictamen que fue aprobado con 291 votos a favor y 106 en contra, de diputados de Acción Nacional, provocará demandas de amparo en virtud de que se criminaliza y deja en indefensión al personal de salud, debido a que con la reforma el derecho de objeción de conciencia deberá ser autorizado por autoridades de Salud, y no podrán ser objetores si no hay suficientes médicos no objetores.

Esta reforma indica que por objeción de conciencia deberá entenderse como el derecho individual que tienen profesionales médicos y de enfermería adscritos al Sistema Nacional de Salud para excusarse de realizar un acto médico, legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética.

Esta excusación, solo podría ejercerse por trabajadores de la salud que participen directamente en los procedimientos sanitarios sujetos a la objeción. Para ejercer el derecho, los médicos o enfermeros en cuestión deberían como requisito haber notificado a la institución donde prestan sus servicios.

Sin embargo, se incluyen excepciones al ejercicio de la objeción de conciencia, pues no podrá invocarse cuando esté en riesgo la vida del paciente, se trate de alguna urgencia médica, o involucre una carga desproporcionada para el sufriente.

:

UNİVİSİON: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más »

MİLENİO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más »

EL_UNİVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

EL_UNİVERSAL_MX: Destaca AMLO adhesión de Diputados a convocatoria de fondos para damnificados por “Otis”“Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aceptaron la propuesta”, señaló López Obrador

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

MİLENİO: Crean pan de muerto con forma de ajolote y redes se enamoran: 'la perfección no exis... 'Los ajolotes regresan a protagonizar las fechas de Día de Muertos con éste pan.

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más »