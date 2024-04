Diputado local sospecha de incendios forestales en las Altas Montañas

El diputado local, Luis Arturo Santiago Martínez, dijo que es sospechoso como se reactivaron los incendios forestales en la zona de las Altas Montañas, incluso acentuó que pudo haber una mano oculta que quiso subir la temperatura pero política y crear inconformidad con el tema.

Añadió que se está investigando estos incidentes forestales pero: "no dudamos que pueda existir algún tipo de mano ahí oculta y las autoridades deben de definir, no queremos que se genere por el tiempo no solamente caluroso en términos de temperatura, sino también en términos de temperatura política. No hay que dudar que quieren crear malestar, inconformidad en la gente pero por fortuna no hubo ninguna víctima".

Incendios Forestales Altas Montañas Sospecha Mano Oculta Política

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



alcalorpolitico / 🏆 41. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Incendios en Altas Montañas han afectado más de 1600 hectáreasDespués de las actividades, nos reunimos para la evaluación de las acciones coordinadas de las Divisiones Alfa, Bravo y Charlie que atienden los 3 incendios del complejo de incidentes en las Altas Montañas, el Equipo de Manejo...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Incendios en Veracruz: Así va el fuego hoy martes 26 de marzo en Las Altas MontañasLa SPC coordinó las acciones de rescate en tres polígonos, correspondientes a tres de los incendios más grandes en la región de Las Altas Montañas

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Estragos de incendios en las Altas Montañas se comienzan a ver en la flora y faunaSin tener un censo real sobre las pérdidas de flora y fauna, se estima que en más de 400 hectáreas siniestradas de pastizales y bosques, se hayan pedido miles de insectos, reptiles y mamíferos pequeños, adem&aacu...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Por fuertes incendios en Altas Montañas, estos municipios de Veracruz no tendrán recolección de basuraEstos incendios forestales afectan a los municipios de Maltrata, Huiloapan, Texhuacan y Soledad Atzompa, ubicado en las Altas Montañas de Veracruz

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Intensifican acciones para sofocar incendios en las Altas MontañasFuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno intensifican esfuerzos para controlar los incendios forestales que afectan los municipios de Maltrata, Huiloapan, Texhuacán y Soledad Atzompa; desde las 6 de la mañana reanudaro...

Fuente: alcalorpolitico - 🏆 41. / 53 Leer más »

Intensifican acciones para sofocar incendios en las Altas Montañas de Veracruzveracruz

Fuente: LaRazon_mx - 🏆 13. / 72 Leer más »