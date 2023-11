Diego Mejía: Juárez va por récord de puntos en la historia del club

'Tenemos 18 puntos, tenemos 6 puntos en juego, esos 6 puntos nos meten a la liguilla y nos meten a superar lo que nunca nadie, ningún equipo, ningunos jugadores han hecho en la historia de este club, que es superar la barrera de los 19 puntos, nosotros estamos para eso, nosotros ahora conseguimos 5 victorias en este torneo y estamos firmes en conseguir el objetivo del club, sabiendo que al conseguir eso estamos muy cerca de la zona de clasificación', expresó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogolEl centro de Nacho Rivero fue peligroso, pero los jugadores de Bravos terminaron desviando el balón.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Lucas Di Yorio.El centro de Nacho Rivero fue peligroso, pero los jugadores de Bravos terminaron desviando el balón.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligrosoEl rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Gonzalo Pelúa.El rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕