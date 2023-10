Diamondbacks vs Rangers: ¿Dónde pasan y a qué hora VER el Juego 1 EN VIVO y GRATIS?

Nathan Eovaldi, lanzador abridor de los Texas Rangers, trabaja durante la primera entrada del Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en contra de los Astros¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie Mundial?

El Juego 1 de la Serie Mundial entre Texas Rangers y Arizona Diamondbacks comienza este viernes 27 de octubre a las 18:03 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Imagen TV, ESPN y Fox Sports.

Adolis García, de los Rangers, reacciona después de conectar un jonrón en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los AstrosGarcía ayudó a que Texas llegara al Clásico de Otoño. Se ubica a una remolcada de otro récord, de 20 en la postemporada. headtopics.com

El mexicano Alek Thomas celebra tras anotar la tercera carrera de los Arizona Diamondbacks ante los Philadelphia Phillies en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga NacionalEn su siguiente turno, fue golpeado en el brazo izquierdo por una recta de 98,9 mph.

“Es alguien que me conoce, conoce mis capacidades y lo que puedo hacer”, dijo García acerca de Arozarena. “Simplemente me habló de la experiencia, las emociones, lo que se siente estar ahí. Me dijo que yo iba a disfrutar esto”.había bateado dos hits ese año. Se había ponchado siete veces y había cumplido apenas 17 turnos, en su primera participación dentro de las mayores. headtopics.com

Marcus Semien, de los Texas Rangers, conecta un sencillo durante la séptima entrada del Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Houston Astroslo colocaron transferible y ningún equipo se interesó en sus servicios. Pasó buena parte de la temporada de 2020 en el sitio alterno detenía que abrir espacio en la nómina de 40 peloteros al comienzo de la pretemporada de 2021 para Mike Foltynewicz, quien tuvo una foja de 2-12 y una efectividad de 5.

