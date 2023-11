Detienen a 2 presuntos integrantes de banda delictiva que invade y saquea casas en la CdMx

Después de un par de maniobras en reversa, se dan cuenta que será imposible sacar la camioneta sin que uno de los vecinos mueva su vehículo que está enfrente de la propiedad que están intentando saquear. Ante la negativa del vecino, los presuntos ladrones de casas decidieron ya no llamar más la atención y decidieron retirarse, sin embargo, los dueños de la casa llegaron al lugar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Detienen a 2 presuntos extorsionadores de trabajadoras sexuales en CdMxPresuntamente, las trabajadoras sexuales tenían que dar mil pesos para que no atentaran contra su vida.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: En estas alcaldías CDMX hay mega rodadas de terror hoy 31 de octubrePara hoy martes 31 de octubre, varios grupos de motociclistas convocaron a mega rodadas de terror en 4 alcaldías CDMX; se dirigen hacia la comunidad Tres Marías, en el estado de Morelos

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: No hay división de bandos en Morena en CDMX, señala BatresLo anterior, luego de que Jesús Sesma amagó con considerar un rompimiento con Morena si no se elige a García Harfuch como candidato

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: ¿Hay clases este viernes 3 de noviembre en la CDMX?Este día se reveló si los alumnos de Educación Básica de la capital mexicana tendrán -o no- clases

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Sheinbaum dice que no hay favorito en encuesta de CDMXLa morenista afirma que las candidaturas se definirán por encuestas transparentes y por el principio de paridad de género.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Claudia Sheinbaum asegura que 'no hay favoritos en CDMX' durante proceso interno de MorenaClaudia Sheinbaum detalló el proceso que realiza Morena para seleccionar 9 perfiles rumbo a las próximas elecciones, de los cuales 5 deben ser mujeres; afirmó que no hay favoritos en la CDMX

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕