Detienen a 2 por robo y asesinato en Paseo Interlomas

, dedicado al robo con violencia a cuentahabientes en municipios del Valle de México y en la Ciudad de México, relacionado con al menos tres hechos delictuosos de este tipo, por lo que han sido emitidas fichas de búsqueda de sus integrantes.Uno de los ilícitos en los que participó se registró el 8 de enero del año 2015 en una sucursal bancaria ubicada al interior delen la Ciudad de México, donde habrían hurtado 109 mil pesos a un cuentahabiente.

En la entrada del estacionamiento de la plaza comercial, las víctimas fueron interceptadas por un individuo que viajaba a bordo de una motocicleta marca BMW y otro sujeto a pie después de que presumiblemente descendió de un vehículo sedán tipo Sentra.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos y Agentes de la Policía de Investigación revisaron videograbaciones tanto de la plaza comercial como de la sucursal bancaria relacionada.

Los datos de prueba recabados durante actos de investigación de gabinete y campo, permitieron establecer la presunta intervención de al menos siete personas en los hechos delictivos de robo con violencia que causa la muerte en agravio de las dos víctimas, cada uno de los intervinientes desarrolla diferentes funciones dentro del modo de operación para lo que utilizan al menos cuatro vehículos y equipo de intercomunicación.

