Detalles revelados sobre el live-action de Masters of the Universe

El live-action de Masters of the Universe es un proyecto muy esperado por el fandom de la marca, sin embargo, vaya que se ha tomado su tiempo para delimitar sus formas. Ahora, a través de Variety, se reportan nuevos detalles sobre la película, revelando novedades sobre su casa de producción y la magnitud del estreno. Los fans de He-Man podrán disfrutar a lo grande con sus personajes favoritos.

No te pierdas: Loki: Ke Huy Quan dice que lloró cuando Kevin Feige le ofreció un papel en la serie De acuerdo con la información, se espera que Masters of the Universe sea desarrollada en los estudios de Amazon, además, contará con un gran lanzamiento en salas de cine, por lo que seguramente veremos una enorme campaña de marketing a su alrededor. Jamás se había visto un proyecto tan grande para este personaje, no obstante, los dueños de la IP observan el potencial suficiente para convertirla en una franquicia muy lucrativa. Lo anterior destaca luego de que Netflix declinara la película, por el momento sin fecha de estren

