Despliegan 2 mil policías en panteones de Toluca para resguardar a los visitantes

En este sitio la mayoría de los visitantes llegaron con escobas, cubetas y bolsas para la limpieza de las tumbas.

“Nos están pidiendo mucha alhelí, tenemos también terciopelo y nos piden Margarita, uno que otro va por rosa y se traen su cempasúchil, nos está yendo muy bien y creemos que va a mejorar la venta”, dijo la señora Guadalupe Flores.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Despliegan operativo especial para cuidar los 531 panteones de EdomexCon drones y cámaras de vigilancia, además de un importante despliegue de policías, los panteones de Toluca serán vigilados durante este Día de Muertos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Puebla ganó y exorcizó a los Diablos de Toluca en noche de HalloweenCon el triunfo, La Franja aún podría aspirar a clasificar a la siguiente ronda del Apertura 2023.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MILENIO: En Toluca elaboran ceras artesanales para iluminar el camino de los fieles difuntosLa familia tiene un proceso para elaborar 100 velas dura 60 minutos,

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕