Desmintiendo el audio falso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.“Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con Inteligencia Artificial. No es real”, así desmintió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el audio que circuló esta semana en el que, presuntamente intenta mover piezas para beneficiar a Clara Brugada en el proceso interno de Morena para elegir a quien contienda para gobernar la Ciudad de México en 2024.

Hasta hoy no existe información de que Batres haya iniciado de manera más formal alguna investigación sobre quién hubiera querido manipular su voz con tan malas intenciones. Pero lo cierto es que, el hecho nos dejó clarísimo lo que nos espera en el próximo proceso electoral, con esta nueva herramienta que es la Inteligencia Artificial, que para bien y para mal, resulta el engaño perfecto. La inteligencia artificial electorera en México, prácticamente debutó hace unos meses con Xóchitl Gálvez, cuando su equipo de jóvenes expertos en estas tecnologías, lanzó una serie de videos en los que aparecía un avatar de la candidata del Frente Amplio por México, dando distintos mensajes. Tampoco fue la única, en julio pasado, Ricardo Monreal —entonces también aspirante a convertirse en candidato a la Presidencia por Morena— publicó en su canal de Youtube un breve video en el que “dialogaba” con Benjamín Franklin sobre asuntos bilaterale

:

EL_UNİVERSAL_MX: Comienzan las precampañas para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de MéxicoEste domingo 5 de noviembre comienzan las precampañas para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, las cuales durarán 60 días y en la que los aspirantes podrán gastar 6 millones 51 mil 900 pesos para promoverse. En tanto, el 25 de noviembre inician las precampañas para diputaciones locales y alcaldías, las cuales tendrán una duración de 45 días. En este caso, los aspirantes podrán gastar desde 250 mil pesos hasta un millón 880 mil pesos, dependiendo el distrito o demarcación que busquen; la extensión territorial y número de electores.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

MİLENİO: Bomberos de Ciudad de México dedican ofrenda a elementos caídosEl Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México montó una ofrenda en el Monumento a la Revolución en memoria de los elementos cáidos de la institución.

Fuente: Milenio | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Cooperativa La Cruz Azul celebra su 92º aniversario con una ceremonia en la Ciudad de MéxicoDurante el acto se reafirmó el compromiso de la empresa con México y con el cooperativismo

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

LARAZON_MX: Cooperativa La Cruz Azul celebra su 92º aniversario con una ceremonia en la Ciudad de MéxicoCooperativa La Cruz Azul celebra su 92º aniversario con una ceremonia en la Ciudad de México.

Fuente: LaRazon_mx | Leer más »

EL_UNİVERSAL_MX: Tres actividades que puedes hacer este Día de Muertos en la Ciudad de MéxicoUna de las festividades más importantes de nuestra cultura y puedes celebrarla con una gran variedad de actividades

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Llenan panteones de la Ciudad de México durante la segunda fecha del Día de MuertosAutoridades capitalinas reportaron saldo blanco en los festejos. En la alcaldía Tlalpan, acudieron 40 mil personas y en Cuajimalpa, 20 mil asistentes

Fuente: heraldodemexico | Leer más »