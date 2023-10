Desde otros estados, deciden viajar a Guerrero para buscar a familiares

Claudia ArellanoAnte la falta de respuesta de las autoridades, habitantes de otros estados del país han decidido viajar a Acapulco en busca de sus seres queridos que, pues a cuatro días del devastador paso de Otis, siguen sin ser localizados.

La gente buscaba agua y alimento en tiendas saqueadas, mientras otros, procedentes de la Ciudad de México, de Morelos y Puebla, intentaban llegar a la zona de desastre, ya que ante la falta de comunicación, prefieren llegar con sus propios recursos al lugar para buscar a personas desaparecidas.

Ante la desesperación, su hijo Ricardo Ruiz, en compañía de su hermana, decidió ir en búsqueda de su padre, habitante de San Pedro, Las Playas, relató Velasco a La Razón, quien señaló que, ante los problemas que siguen existiendo en las comunicaciones, ellos prefirieron ir a buscar a su papá hasta ese lugar.

Para Rosalba Velasco sigue imperando “la falta de comunicación, de ayuda y de guías correctas por parte de las autoridades; dan cifras que dan coraje y risa; no está bien lo que hacen, porque engañan a la gente.

Mariana Carranza, por su parte, saldría el sábado por la noche de su domicilio en el estado de Morelos. Su hija Rebeca, de 18 años, viajó a Acapulco con unas amigas. "Me metí a grupos de WhatsApp para localizarla, pero ha sido en vano; de repente llegan mensajes, de repente no; a ella le dejaron de llegar desde el jueves. Es desesperante, y cuando veo la cifra de muertos me entra pánico, yo no podía estar esperando", dijo.

Se trata de grupos divididos por regiones y colonias de Acapulco, en donde se comparte la información que se tiene a la mano que ya ha sido difundida en medios de comunicación, así como la lista de refugios temporales; sin embargo, destacan las preguntas de los usuarios que quieren saber cómo están sus familiares y si fueron impactados.

