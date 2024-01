Descubren 200 nuevas estrellas en el halo estelar de la Vía Láctea

Los eventos astronómicos parecen estar de moda y es que gracias al arduo esfuerzo de los científicos enfocados a estudiar al especio y a nuestra galaxia en concreto, se han realizado hallazgos realmente asombrosos. Como el que recientemente un grupo de investigadores reportó.Recientemente, investigadores de la universidad UC Santa Cruz de California en Estados Unidos, descubrieron 200 nuevas estrellas distantes denominadas como “Estrellas RR Lyrae”, en el halo estelar de la Vía Láctea.

La estrella más lejana se encuentra en el perímetro del halo exterior de nuestra galaxia y se ubica a más de un millón de años luz de la nuestro planeta, aproximadamente la mitad de la distancia entre nosotros y nuestra galaxia vecina Andrómeda (ubicada a 2.5 millones de años luz). Las estrellas recién descubiertas se consideran como “velas estándar”, debido a las pulsaciones que emiten y la intensidad de brillo que poseen. Gracias a estas cualidades, los astrónomos lograron determinar los límites exteriores del halo de la galaxi





EnsedeCiencia » / 🏆 10. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Descubren una nueva forma de mensajería celular en el cerebro humanoUn equipo de científicos ha descubierto un mecanismo en las células corticales externas del cerebro que produce una nueva señal graduada por sí sola, lo que podría proporcionar a las neuronas individuales otra forma de llevar a cabo sus funciones lógicas.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

Científicos crean una nueva inteligencia artificial para traducir textos del acadio cuneiformeCientíficos han desarrollado una inteligencia artificial capaz de traducir al inglés más de medio millón de textos del acadio cuneiforme con gran precisión.

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »

Nueva colección de vasos, termos y tazas de StarbucksStarbucks lanza una nueva colección de vasos, termos y tazas coleccionables con precios variados.

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

Masters of The Air: La nueva serie de Spielberg, Hanks y GoetzmanLa serie Masters of The Air, considerada la tercera parte de la trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial, se estrena el 26 de enero por AppleTV+. Los creadores destacan la importancia de conocer nuestra historia y aprender de ella.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Cindy la Regia: el diseño de vestuario en la nueva adaptación de NetflixHablamos sobre el diseño de vestuario de la nueva adaptación de Cindy la Regia en Netflix, a cargo de la diseñadora Ifigenia Martínez Urdaneta.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

Tormenta invernal afecta a Nueva Inglaterra y RenoUna tormenta invernal está causando estragos en Nueva Inglaterra y Reno, Nevada, con nieve, lluvia helada y cortes de electricidad. Las advertencias y alertas de tormentas invernales siguen vigentes en el noreste y las carreteras están peligrosas. Se espera que la tormenta continúe hasta el domingo por la noche.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »