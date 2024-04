El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que fue la segunda cabina motriz la que se salió de las vías a 50 metros de la estación Tixkokob, donde no se registraron lesionados.

¿Cómo saber si estoy enamorado de mi pareja, según la ciencia? “Este sistema es automatizado, pero todavía no está completo y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación, estos aparatos se llaman clamps son fijadores del aparato de vía… esto fue lo que se encontró que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”. Integran comisión para indagar causas del descarrilamiento de vagones del Tren Maya Señaló que el Tren llegó a la estación y fue la segunda cabina motriz la que se salió de las vías a 50 metros de la estación Tixkokob, donde no se registraron lesionados

