No hay pistas de 12 uniformados a lo largo del bulevar Miguel Hidalgo, ni en los corralones de la ciudad. El delegado de esa corporación,su última ubicación fue al interior de las oficinas de tránsito, a donde los trasladaron por conducir el vehículo de una empresa con la torreta encendida y no portar un permiso. “Yo sostengo que a mi esposo se lo llevaron los tránsitos porque él y los demás se encontraban en la delegación.

A los tránsitos yo los hago responsables de su desaparición forzada”ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO De acuerdo con Jessica Blanco, sus sospechas de que algo malo ocurriría con Víctor, fue un mensaje que él le envió a suSe buscan: Desaparecen 5 en Ciudad Mendoza, tras acudir a oficina de Tránsito“Él iba a traer un material a Puebla y siempre que regresa se comunica conmigo. Cuando me di cuenta que no me llamaba me preocupé much





lasillarota » / 🏆 52. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Desaparecen periodista, su esposa y su hijo en Taxco, Guerrero🔴 Atención | El periodista Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, así como su esposa Guadalupe Denova Flores y su hijo Alberto Toledo Denova fueron reportados como desaparecidos en Taxco, Guerrero.

Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »

Desaparecen 10 guatemaltecos en Frontera Comalapa, MéxicoUn grupo de 10 guatemaltecos desapareció en la región de Frontera Comalapa, México. Solo uno de ellos ha sido reportado oficialmente. Según familiares, salieron de Guatemala el 13 de noviembre y su objetivo era llegar a Frontera Comalapa.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

OIC advierte capacitación insuficiente en controladores de tránsito aéreoPara ser controlador aéreo basta con tener certificado de bachillerato, dominar el inglés y tomar un curso técnico en la materia

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Elección de ejecutivo local en Ciudad de MéxicoEl artículo habla sobre la elección de un ejecutivo local en la Ciudad de México y su importancia para el futuro y la pureza del proyecto político. También se menciona la posibilidad de que el candidato elegido se convierta en un posible candidato presidencial en el futuro.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Presentarán iniciativa de ley para regular la renta de hospedaje en Ciudad de MéxicoEl gobierno capitalino presentará esta semana una iniciativa de ley para regular la renta de hospedaje que se oferta a través de plataformas digitales, como Airbnb, y evitar la gentrificación de la Ciudad de México.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Santiago Taboada se perfila como abanderado de la oposición en la Ciudad de MéxicoSantiago Taboada, alcalde con licencia de la Benito Juárez, se perfila para convertirse en el abanderado de la oposición en la Ciudad de México, pues este fin de semana recibió el espaldarazo de Lía Limón, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala; además, ha comenzado con recorridos por distintas alcaldías de la ciudad, incluyendo Iztapalapa, territorio hasta hace poco gobernado por la también aspirante Clara Brugada, de Morena.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »