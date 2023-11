Desaparece Sofía zamarrón, hija de Julián LeBarón en Chihuahua

A través de su cuenta oficial de X, Adrirán Lebarón pidió el apoyo de la sociedad a fin de que compartieran la información de Sofia. En la plataforma compartió una ficha de búsqueda así como los números telefónicos a los que podían comunicarse en caso de tener información de la adolescente.

"Por favor, ayúdenme a compartir. Es hija de Julián. Los minutos son cruciales. No aparece, entró a la escuela pero ya no hay información de ella. Una familia y comunidad la está esperando. Podría tratarse de un secuestro", escribió Adrián.Después de largos momentos de anguastia, el mismocomparrtió un video sobre el reecuentro que tuvieron con Sofía.

"Tus papás están bien. No sé de qué te estaban amenazando, pero todo era una mentira", se escuha en el video.

