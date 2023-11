Derribamos 5 mitos comunes sobre el consumo de huevo

Esta distinción se debe a la raza de la gallina que lo pone: las gallinas de razas marrones ponen huevos con cáscara de color, mientras que las gallinas blancas ponen huevos de cáscara blanca. En términos de nutrientes, los huevos blancos y marrones son prácticamente idénticos.Consumir huevos crudos o parcialmente cocidos puede ser peligroso debido a la posibilidad de contaminación con Salmonella y otras bacterias.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VOGUEMEXICO: Skechers x Jen Stark: todo sobre los tenis inspirados en los patrones de la naturalezaEl talento y el arte de Jen Stark protagonizan la más reciente colección de Skechers, la cual es tan hipnótica como confortable.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Serie Mundial 2023: Los Rangers vencen a los D-Backs y se ponen delante 2-1La novena texana venció tres carreras a una, los Rangers ya remontaron una serie que comenzaron perdiendo

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕