Democracias afrontan debilitamiento general y prolongado en todo el mundo: Informe

El Informe Global sobre el estado de la democracia señala que 2022 fue el sexto año seguido en el queque una mejora, el descenso más prolongado desde que IDEA empezó a realizar este tipo de registros en 1975., abarca desde la integridad de los procesos electorales a la independencia del poder judicial, la seguridad o la libertad de expresión y de reunión.

“Creo que el panorama sigue siendo negativo, muy adverso para la democracia a escala global”, explica a: la “brecha” entre Occidente y el resto del mundo, la falta de respuesta a las demandas sociales y el caso de Estados Unidos.están ensanchando de forma “brutal” esa brecha, sostiene Casas-Zamora, resaltando que “el resto del mundo ve esos dos conflictos de forma muy diferente a cómo lo ve Occidente”.

contra el que haya que reaccionar, que la democracia termine metida en una ventisca”, explica el exvicepresidente de Costa Rica, que habla de posible “tragedia”.

“La energía de la democracia y el futuro están cada vez más ligados a lo que hagan los ciudadanos. Creo quey está más dispuesta a salir a reclamarlos. Hay cierta percepción generalidad de la futilidad de las instituciones, aunque estas sigan siendo esenciales”, afirma Casas-Zamora.

es una de las recomendaciones de política pública que sugiere IDEA, así como apoyar los procesos electorales, impulsar los mecanismos que garanticen la participación y las elecciones justas, la transparencia y el acceso a la información de los órganos legislativos o la protección del espacio cívico.a pesar de que sigue siendo la región con mejor desempeño, a la vez que progresos en Europa Central en Estado de derecho.

