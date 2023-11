Demandas de 41 estados de EU contra Meta obligará a regular la relación entre niños y redes sociales

Después, la ingeniera Frances Haugen, de 39 años, reveló ser la fuente de información en una entrevista televisiva, tras reconocer que dejó la empresa llevándose 21 mil documentos internos. Por eso, el Senado de Estados Unidos la llamó a declarar y comenzaron las investigaciones a Meta.

Al saber de las nuevas demandas, Haugen se emocionó, en entrevista con El País: “Este es un momento verdaderamente histórico”, confesó en videoconferencia. “Este es un momento verdaderamente histórico. En Estados Unidos no abundan los consensos entre demócratas y republicanos. Que 41 Estados se unan y exijan rendición de cuentas a una compañía es algo muy grande. Y demuestra que tienen pruebas sólidas contra ella, si no, no darían ese paso.

Consideró increíble que en las próximas semanas se conocerá la versión completa del texto de la demanda, lo que lo cambiará todo, porque está segura de que son extractos de documentos de citación, pues, tan pronto como se pueda ver lo que los propios documentos de Facebook dicen en detalle sobre la salud mental de los niños, cree que realmente cambiará profundamente la conversación en torno a las redes sociales y los niños.

“Mi enfoque principal era la equidad lingüística. Hay cientos de millones de hispanohablantes en todo el mundo. Facebook no invierte tanto en la seguridad de su versión española como en la inglesa. Yo igual revelé 30 o 40 documentos centrados en los niños. ¿Qué sucede cuando en lugar de ver 30 o 40 tenemos mil o 4 mil? Estoy muy emocionada de ver lo que el mundo va a aprender a partir de estos informes.

