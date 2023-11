Delfina Gómez presume reducción de homicidios dolosos en octubre

Fue en la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz, donde se destacó la cifra si se compara la estadística entre septiembre y octubre. Coordinación entre corporaciones Ante la mandataria estatal, Gómez Álvarez, las distintas corporaciones de seguridad y justicia destacaron los resultados en la materia mediante su estrecha coordinación.

Gómez Álvarez estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno Créditos: Especial “Octubre es el mes menos violento de 2023 gracias al trabajo conjunto que realizan los tres órdenes de gobierno”, se informó en un comunicado.De acuerdo a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a septiembre iban mil 756 personas privadas de la vida, y en ese período del 2022, fueron mil 705.

Gómez Álvarez estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, y por Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad. Además de las fuerzas federales y de procuración, como administración de justicia., se informó sobre el operativo especial por Día de Muertos en panteones, tianguis, mercados y centros de esparcimiento de mayor afluencia de los 125 municipios del Estado de México.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Delfina Gómez inaugura Ofrenda Monumental en el Estado de MéxicoLa gobernadora dice que es importante rescatar nuestras tradiciones y las raíces de los pueblos originarios en la entidad mexiquense

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Edomex mantendrá apoyo a damnificados por 'Otis' hasta que concluya estado de emergenciaLo informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: ¿A cuánto ascienden las donaciones que políticos harán a las víctimas de Otis?Personalidades de la política contribuirán, ya sea con dinero o en especie, para la recuperación de Acapulco

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Infonavit: las 4 medidas con las que ayudará a damnificados de AcapulcoLas medidas forman parte del Plan de Reconstrucción de Acapulco, anunciado este 1 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Las Amazonas buscan abrir camino para las nuevas generaciones en el futbol femenilMilagros Martínez, Maricarmen Reyes, Nayelli Rangel y Cristina Ferral presidieron el primer foro Amazonas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: 7 sencillos ejercicios para combatir las várices de las piernasEs recomendable consultar un médico para asegurarse de que cualquier ejercicio que se realice sea seguro y apropiado para su condición

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕