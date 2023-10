‘Debería haber diversidad de toda clase en el cine’, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman

Como una de las directoras más requeridas de Hollywood desde la exitosa dirección de ‘Wonder Woman’, Patty Jenkins dejó atrás la posibilidad de filmar un tercer capítulo, por el nuevo episodio de Star Wars: Rogue Squadron, que fue cancelado este año. A pesar de ello, tuvimos oportunidad de hablar con ella sobre el rol femenino detrás y delante de las cámaras, además de la guerra financiera entre los estrenos en las salas de cine y el streaming.

¿Crees que la búsqueda de diversidad total en el cine se pueda lograr o es pura ficción? “Es muy extraño, porque las novelas literarias tratan sobre el mundo, en general. Y aunque la gente las lea todas, en el cine es todo mucho más limitado, sin definir el público que debería verlo ni lo que quieren ver. Debería haber diversidad de toda clase en el cine, diversidad de gente, diversidad de experiencias y diversidad de historias”.

¿Y la diversidad con más mujeres como directoras de cine? “Las mujeres somos el 50% de la población y todavía nos falta mucho como para poder contarle al mundo nuestros puntos de vista, hasta que no haya un igual porcentaje de mujeres en la industria del cine”. headtopics.com

¿Y qué opinas del auge del streaming durante la pandemia frente a la caída de suscriptores de Netflix y la competencia con las salas de cine? “Creo que es un momento interesante porque la pandemia llegó justo en un momento donde ya estábamos debatiendo el tema. Supongo que también es muy fácil usar la pandemia como un argumento, como cierta especie de seguro para el cine.

¿A nivel personal prefieres ir a una sala de cine o ver cine en la comodidad de tu casa por streaming? “Yo creo en la sala de cine como una experiencia independiente. No veía la hora de volver al cine y creo que deberíamos luchar juntos. Por eso me parece que la pandemia fue muy interesante... Yo misma me vi involucrada en la decisión de estrenar ‘Wonder Woman’ por streaming, solo porque era la mejor elección en ese preciso momento. headtopics.com

EU dice haber impactado depósitos de municiones de milicias proiraníes en ataques en SiriaTropas estadounidenses y sus aliados en Siria e Irak han sido blanco de al menos 14 ataques, según el Pentágono Leer más ⮕

FICM 2023: Jodie Foster no se arrepiente de haber trabajado con Mel GibsonLa actriz y cineasta declaró que no se arrepiente de haber trabajado con el polémico individuo. Leer más ⮕

Muere Matthew Perry, famoso por haber interpretado a Chandler Bing en 'Friends'De acuerdo a los reportes de TMZ, el afamado actor fue encontrado sin vida en un jacuzzi. Leer más ⮕

Jardine piensa en grande; reconoce molestia por no haber hecho más goles a RayadosEl técnico del América, André Jardine, reconoció que le gritaba a sus jugadores porque bajaron la intensidad después de ir 3-0 ante Rayados. Leer más ⮕

Rubén Moreira: en Guerrero se vive una gran tragedia, debe haber desaparición de poderesSubrayó que el gobierno de Morena es un gobierno neoliberal, no es un gobierno social Leer más ⮕

Empieza la ronda de testigos en caso Rubiales con De la Fuente y el exjefe de comunicaciónRubiales y el resto de imputados, ha negado haber coaccionado a Jenni Hermoso. Leer más ⮕