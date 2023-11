¿De qué murió Adriana Laffan, querida actriz de producciones como 'Carrusel'?

Fue a través de sus redes sociales que la asociación informó el deceso y recoció la carrera de intérprete, quien tenía 63 años. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato",

se lee en el comunicado que emitió la Anda, con una foto de la actriz, recordada por sus participaciones en programas comoLa Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz.

inició su carrera en 1977, en la cinta"Cuartelazo", dirigida por Alberto Isaac y protagonizada por Héctor Ortega, Bruno Rey y Arturo Beristaín. Alcanzó reconocimiento internacional a dar vida a la psicópata Betsy Corcuera en la telenovela"La sombra del otro"en 1996, protagonizada porParticipó en más de 17 telenovelas con reconocidos títulos comoalgunos miembros del gremio lamentaron la muerte de la actriz y desearon a sus seres queridos pronta resignación.escribió Lalo España.

