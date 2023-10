De la conciencia a la acción: Cómo HSBC Sustainability Tracker impulsa la transformación de las empresas

En el panorama empresarial actual, la sustentabilidad se ha convertido en una tendencia dominante que impulsa decisiones estratégicas en todo el mundo. En un contexto donde la conciencia ambiental y social adquiere una relevancia sin precedentes, las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan una demanda creciente para adoptar prácticas sustentables y responsables. Es aquí donde nace una idea innovadora “HSBC Sustainability Tracker”.

México, al igual que otros países, es vulnerable al cambio climático, lo que aumenta la urgencia de abrazar prácticas responsables para mitigar sus efectos negativos.“HSBC Sustainability Tracker” no solo busca impulsar la sustentabilidad a nivel empresarial, sino que aspira a generar un efecto multiplicador en el mundo.

Leer más:

El Economista »

Análisis del NYT refuta prueba de que un misil palestino provocó explosión en hospital de GazaThe New York Times cuestiona que las imágenes captadas por la cadena Al Jazeera, no muestran el proyectil que ocasionó la catástrofe, sino uno arrojado por Israel que terminó estallando a dos millas del nosocomio. Leer más ⮕

Reconocen laboratorio de Cofepris por los análisis de vacunasLa OPS resaltó su capacidad analítica realizada durante la pandemia por COVID-19 Leer más ⮕

Con o sin Ambriz, Toluca puede trascenderLa directiva aseguraba que no había ultimátum sobre Nacho, pero dentro del club se reconocía el análisis constante a su trabajo. Leer más ⮕

Impuestos dificultan el crecimiento de los negocios en DurangoNo hubo un análisis real sobre el impacto que se tendría al aplicar el gravamen, por lo que hay un efecto negativo importante. Leer más ⮕

Diputado continuó cobrando su salario pese a estar en prisión por narcomenudeo, confirma Congreso de HidalgoEdgar “N”, acusado de narcomenudeo, solicitó un permiso de ausencia de 50 días, documento que fue enviado a la comisión correspondiente para su análisis Leer más ⮕

Gobierno reparte recursos educativos a los estados de forma desigualEl presupuesto educativo que el Gobierno federal destina a cada entidad federativa no corresponde con el número de estudiantes y docentes, según un análisis de Mexicanos Primero. Leer más ⮕