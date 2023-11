De chiflones y otros vientos. El Callejón de la Pulmonía

No es exageración decir que muchos saltillenses han hallado ahí el principio de su muerte, víctimas de tal aire homicida, hermano del licenciado Jesús Flores García. Este último señor dejó imborrable memoria de sí, pues además de haber sido eminente pianista y maestro de mérito fue también integérrimo funcionario judicial.

Era una gloria verlo combatir con otro gran esgrimidor, el profesor Adolfo Sánchez Ramos, a quien muchos que fueron sus alumnos recuerdan por su famoso mote de “El Mascafierros”. Los amistosos duelos que sostenían ambos eran épicas batallas en cuales los floretes silbaban como látigos.

El viento aleve que ahí sopla siempre le clavó en el pecho una estocada contra la cual no tuvo defensa. Cayó en cama don Gregorio; se le declaró una pulmonía “cuata” fulminante, y en un par de días se fue a la tumba.

Siempre que pasemos por ese callejón debemos cubrirnos el seno, como antes nos decían nuestras mamás.

