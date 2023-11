Darío Benedetto podrá jugar la Final de Libertadores con Boca

Además, también se entrenó con regularidad el central Nicolás Valentini, lo que supone un alivio para la zaga boquense, considerando que el capitán, Marcos Rojo, está sancionado y no podrá disputar la final por su expulsión en la vuelta de semifinales ante Palmeiras.

