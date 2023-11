Daños por Otis se estiman en 16,000 millones de dólares: Fitch Ratings

El riesgo catastrófico, que incluye primas por terremotos y riesgos hidrometeorológicos, representó 1.8% del total de las primas netas emitidas a nivel nacional, con menos de 0.1% suscritos en Guerrero, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).Generalmente las aseguradoras ceden una proporción de los riesgos catastróficos a reaseguradores para limitar las pérdidas netas retenidas, por ello es que tienen una exposición baja.

