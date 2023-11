Daños por huracán 'Otis' amenazan proceso electoral de 2024 en Guerrero, advierte el IEPC

IEPC Guerrero enfrenta problemas financierosHasta la fecha, el IEPC no ha recibido los 26 millones de pesos correspondientes a financiamiento público en concepto de Inversión Estatal Directa para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Tampoco se han liberado los 12 millones de ampliación presupuestal autorizados por el gobierno de Guerrero.

