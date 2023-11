Daniel Ortega dio un golpe a la corte de Nicaragua: aquí te lo explicamos

dijo que el"golpe de Estado" ya lo había dado Ortega cuando se"reeligió de forma inconstitucional" en 2011. “No, de ninguna manera es un golpe de Estado, y la razón es que el golpe de Estado lo dio Daniel Ortega cuando se reeligió de forma inconstitucional (en 2011) y desde entonces viene acabando con toda la institucionalidad del país”, dijo Moreno.

"En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”.

"La forma violenta y notoria con que se desaloja y despiden a magistrados y funcionarios judiciales allegados tiene más que ver con mandar un mensaje claro de que el poder se ejerce sólo desde El Carmen (casa y oficina de Ortega y Murillo)", agregó.“Desde hace muchos años en Nicaragua no existe un Poder Judicial independiente” porque “lo convirtieron en una secretaría judicial dependiente del Ejecutivo.

