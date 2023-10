Dania Méndez arriesga el físico al bailar con la sutura de un implante abierta

Ya recuperada de ese complicado suceso y con el alma puesta en bailar, Dania ha vivido otros momentos más agradables, todo esto a lado deLuego de esto y las molestias físicas que Dania vivió con su implante, se ha recuperado satisfactoriamente para poder bailar, algo que se ha visto mermado en estos días puesto que suLa joven de tapatía de 31 años manifestó que al continuar con las rutinas de baile ha sufrido algunos estragos.

"Pues aquí estoy en la casa, aún en curación. El sábado viene mi doctor entonces esperemos que ya se solucione, pero ya va mejorando que es lo que me tranquiliza un poco la verdad", indicó Dania Méndez.Deseosa de avanzar en las competencias de baile del Programa Hoy, Dania aceptó que sí está muy dolorida y tiene la gasa que le cubre la herida abierta.

"La verdad sí me estoy aguantando el dolor, pero lo estoy tratando de dejar todo en la cancha y claro que estoy pendiente de mi salud, primeramente, pero el doctor todavía no me ha dicho: 'oye, ya deja de bailar, te vas a lastimar', no me ha dicho eso entonces hasta el día que no me diga mi doctor '¡ya, párale!', voy a parar", abundó la participante. headtopics.com

En el mismo tesón, la joven dijo que: "Pues sí está abierta la herida, pero es un centímetro o dos centímetros, dos puntadas, es doloroso pero bueno aquí estoy con la mejor actitud", aclaró."Como buena mexicana ando ya con todo, con la ofrendita de Día de Muertos y así, con altar y todo para rendir homenaje a todos nuestros ancestros", culminó.

