¿Dónde VER Mazatlán vs. Querétaro? Horario y canal GRATIS del partido de Liga MX

En medio del emocionante escenario del Apertura 2023, un enfrentamiento de alto calibre está a punto de desencadenarse. Este viernes 27 de octubre, Mazatlán y Querétaro chocarán en un partido que promete ser la reivindicación de cada escuadra. Así que si no quieres perderte ni un segundo de las acciones que veremos en este encuentro, aquí te dejamos todo lo que debes saber.

Últimos resultados de Querétaro:Querétaro 1-0 TijuanaToluca 3-1 QuerétaroPumas 4-0 QuerétaroQuerétaro 1-1 LeónCruz Azul 1-3 QuerétaroAlineaciones posibles:Mazatlán:H. GonzálezJ. DíazV. AlvaradoF. AlmadaB. ColulaJ. ColmánJ. EsquivelJ. IntriagoE. BárcenasL. AmarillaA. LobaQuerétaro:G. AllisonO. MendozaE. GularteR. SandovalM. BarbieriJ. SierraK. EscamillaF. LértoraP. BarreraJ. ZúñigaC.

