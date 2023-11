¿Dónde Se Ubican las 7 Ofrendas Monumentales de Ecatepec?

De acuerdo con autoridades, para la elaboración de estas ofrendas se requirieron más de 69 mil macetas de flores de cempasúchil, asimismo, todas cuentan con iluminación con motivos prehispánicos, catrinas y calaveras.Las ofrendas se ubican en diferentes vialidades de Ecatepec. Foto: Ayuntamiento

Con esto se busca fomentar las tradiciones mexicanas en todo el municipio, además de rendir honor a los muertos y propiciar la reconstrucción del tejido social y la unión de las familias. Los altares se encuentran ubicados en la fuente de la Familia y la Plazuela Emiliano Zapata, la pirámide de Ciudad Azteca, el parque del clavadista y los arcos de entrada al municipio sobre la avenida R1, en los límites con la Ciudad de México.Asimismo, las ofrendas podrán ser visitadas hasta el próximo 5 de noviembre para aprovechar el último fin de semana de festejos por el Día de Muertos.

