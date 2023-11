Día de Muertos se cancela en Sonora: Por recientes hechos violentos autoridades suspenden festividad

“En una rápida atención a la inquietud de padres de familia ante el suceso de inseguridad que se presentó esta mañana en Santa Ana, la Dirección de Seguridad Pública en coordinación con las autoridades educativas, actuó en la evacuación de los planteles educativos de todos los niveles para resguardar a niños y jóvenes en sus domicilios”, informó el Ayuntamiento de este municipio..

“Con el objetivo de resguardar a la comunidad y evitar salidas innecesarias de sus domicilios ante la situación de incertidumbre que predomina en la región, el Ayuntamiento de Santa Ana pospone hasta nuevo aviso las festividades de las Catrinas 2023, programadas para este próximo fin de semana”, expusieron.

“Comparto hoy mi solidaridad por los hechos que han lastimado a algunos de sus elementos del ejército. Teníamos ya tiempo sin incidentes ahí en la región, pero pues en algún momento se confrontan las demarcaciones, los intereses de los grupos criminales, pero está en este momento todo bajo control”, expresó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: NFL Fantasy, lesionados Semana 8: Uno por uno todos los jugadores ausentesPresta atención si no quieres perder puntos para la próxima semana en tu NFL Fantasy.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MILENIO: Colectivos protestan por desparecidos en evento por Día de Muertos en VeracruzColectivos de mujeres y feministas protestan durante evento de Dia de muertos en Veracruz por desaparecidos en la entidad.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Sacrifican 15 mil aves por brote de influenza aviar AH5N1 en una granja de Cajeme, SonoraSe mantendrá un riguroso cerco epidemiológico para evitar que se propague a las demás unidades de producción del área, además de un puntual monitoreo y seguimiento en el área afectada, señalaron autoridades sanitarias

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: En Sonora, suspenden clases y desfile de catrinas por balaceras al norte del estadoSe registraron disparos en el municipio Benjamín Hill, las clases y actividades públicas fueron suspendidas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

FORO_TV: ¿Comunidad de Sonora Lucha por Sobrevivir entre el Desierto y Mar?Noticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Lucen caravanas y altares en municipios por Día de MuertosPor Día de Muertos en la región Tula se prepararon diversas actividades

Fuente: Milenio | Leer más ⮕