Día de Muertos: Niños se esconden bajo sus escritorios ante balacera entre grupo armado y agentes en Sonora

Hermosillo, Sonora.

Los sujetos se refugiaron en el monte colindante a la carretera y están siendo rastreados por elementos de la AMIC, con el auxilio de integrantes del Ejercito Mexicano. Santa Ana se localiza al norte del estado, a 170 kilómetros de Hermosillo, capital de Sonora, y es donde la carretera se bifurca hacia las fronteras de Nogales y San Luis Río Colorado, cruzando en esta ruta el desierto de Sonora.Yéssica Yuridia Barraza Celaya,

La munícipe agradeció la comprensión de sus gobernados y les pidió mantenerse en sus casas, así como seguir las recomendaciones de seguridad a través de medios oficiales. Este día 01 de noviembre se suspendieron las clases para estudiantes de la Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora (UES) y alumnos del Cobach.Ello,"con la finalidad de no exponerlos y garantizar su seguridad. Por lo tanto no saldrán los camiones a estas escuelas”, se informó.

Ambos, se suman a los municipios del desierto en donde se encuentran Altar, Oquitoa, Atil, Tubutama, Saric, Sasabe, Trincheras, Pitiquito, Caborca y Sonoyta que son asolados por la violencia provocada por el crimen organizado.

