Día de muertos: Mascotas arrasan en TikTok con trend “El muerto al pozo y el vivo al gozo”

Las ofrendas varían en cuanto a la composición, pero comparten un significado: honrar y recordar a quienes partieron de este mundo. Además, no son exclusivas de los adultos, sino también son dedicadas a los bebés y los niños. Incluso hay para las mascotas, aunque el día específico para éstas es el 27 de octubre.

Así como el país es rico en tradiciones, de igual forma lo es en cultura. Los dichos, por ejemplo, forman parte de la misma, y encontramos un sinfín de frases que se adaptan a situaciones cotidianas. Una muy conocida es:se ha visto de todo. Desde disfraces originales, hasta los altares más exóticos e impresionantes.

Según el Diccionario de la lengua española (2015), un refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común. Esto quiere decir que forma parte del lenguaje de las personas, quizá hasta con tonos humorísticos.

En México, surgió un programa en 2011 llamado “Como dice el dicho”, el cual tiene como objetivo darle sentido a los dichos y refranes que se escuchan en el país, a través de situaciones que se asemejan a los dichos comunes de la cultura popular.De acuerdo con el Colegio de México, “un dicho o sentencia popular se expresa en una frase que da un consejo o saca una moraleja​”.

Algunos de los más populares son: “Agua que no has de beber, déjala correr”, “Botellita de jerez, todo lo que me digas será al revés”, “Cuesta más caro el caldo que las albóndigas”, “Dando y dando, pajarito volando”, y “El que es perico, donde quiera es verde”.

