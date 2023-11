Día de Muertos: Estas son las actividades que están permitidas en los panteones

TE PUEDE INTERESAR: Vigilan panteones y áreas con venta de flores en Torreón, oficiales de Tránsito y Vialidad para ponerle flores y convivir con ellos, de hecho, hay muchas entidades que pasan la noche entera celebrando con ellos, pero debes saber que existen ciertas actividades que están permitidas y otras que se prohíben por ser consideradas de alto riesgo, ¿cuáles son? Te lo decimos.

Finalmente, cabe mencionar que estos espacios son bastante recurridos durante estas fechas, incluso, en diferentes panteones se realizan actividades para las familias, donde buscan mantener vivas las tradiciones mexicanas y al mismo tiempo poder generar recursos a través de la venta de algunos productos como alimentos, calaveras de dulce, flores y diversos adornos par las tumbas.

