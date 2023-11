Día de Muertos en Acapulco pasa desapercibido por afectaciones de 'Otis'

“Hoy nada más vienen a ver cómo están las tumbas”, completó otra trabajadora del panteón municipal de Acapulco, y es que si bien es antiguo -su inauguración data de 1945- y está saturado, la constante es ver árboles, troncos, o en el mejor de los casos solo ramas sobre las tumbas, además de cruces de cemento o mármol partidas por la mitad o en varias partes, pero todas en el piso entre pasillos vacíos.

