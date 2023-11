Día de Muertos, de culto religioso a celebración vacua y anticultural: Víctor Joel Santos Ramírez

Fue el papa Bonifacio IV quien instituyó el 13 de mayo del año 609, como el día de Todos los Santos “para honrar a los protectores de la Iglesia” y contrarrestar el paganismo. Ese mismo día, consagró el antiguo templo romano del Panteón de Agripa, “en la Iglesia de Santa María de los Mártires (conocida como Santa María la Redonda por su planta circular)”.

“Como era muchísima la gente que todos los años acudía a Roma para celebrar esta nueva solemnidad y como en el mes de mayo resultaba sumamente difícil tener la ciudad suficientemente abastecida de la ingente cantidad de víveres que la numerosa concurrencia de forasteros demandaba, otro papa, llamado también Gregorio, dispuso que en adelante se celebrase en las calendas de noviembre, fecha más conveniente, porque en noviembre, al estar ya recolectadas las...

En tanto, el 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, se ha consagrado “a quienes ‘reposan en Cristo’, pero no alcanzaron la vida beatifica (el cielo) debido a que fallecieron sin haber cumplido las penitencia que les fueron impuestas en vida…”.

Su detallada investigación relata que a finales del siglo XIX las fiestas del Día de Muertos estaban ya “en franca decadencia”, y en la época de la posrevolución, “específicamente con el cardenismo (1934-1940)… fueron ‘reinventadas’, con el propósito de quitarle poder a la Iglesia católica y asociarlas con la idea nacionalista”.

