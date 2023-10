Día de Muertos: ¿Cuándo se prenden las velas del altar?

Las veladoras desempeñan un papel importante en el altar de muertos, iluminando el camino de las almas de los difuntoses una festividad profundamente arraigada en la cultura mexicana, y durante la última semana de octubre, las búsquedas en Google en torno a esta celebración se multiplican.fechas en que se coloca la ofrendaDentro del altar de Día de Muertos, las velas o veladoras son uno de los elementos más importantes.

Las veladoras se pueden encender una vez que se coloca el altar; no existe una hora específica. Muchas familias realizan una oración en este momento, recordando y honrando a sus seres queridos fallecidos.

Como medida de precaución para evitar accidentes, es recomendable no dejar encendidas las velas y veladoras toda la noche. Se pueden apagar antes de ir a dormir y encenderse nuevamente al día siguiente.1 y 2 de Noviembre: Los días tradicionales en que se acostumbra poner la ofrenda son el 1 y el 2 de noviembre. Estos días se conocen como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, respectivamente. headtopics.com

28 de Octubre: Se recuerda a los muertos que perdieron la vida de manera violenta, como en accidentes o asesinatos. También se le llama “día de los matados” o “día de los accidentados”. 29 de Octubre: Se prende una veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados.

30 y 31 de Octubre: El altar se dedica a los niños que murieron sin ser bautizados y que se encuentran en el limbo. En algunas regiones, se celebra a los fallecidos nuevos, de no más de un año.Se cree que las personas que mueren un mes antes del 1 y 2 de noviembre no acuden a la ofrenda, ya que no tienen tiempo de pedir permiso para regresar. En cambio, se convierten en ayudantes de otras ánimas en su camino. headtopics.com

Sincretismo cultural: El altar de muertos es un ejemplo de sincretismo cultural, ya que combina elementos europeos e indígenas. Elementos como el pan, las velas y los santos provienen de la influencia europea, mientras que el copal, el cempasúchil y las calaveras son de origen indígena.

