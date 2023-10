Día de Muertos 2023: ¿Por qué los alimentos de las ofrendas se quedan sin sabor?

Una de las principales creencias sobre el Día de Muertos indica que la comida colocada en las ofrendas y altares sirven como guía para que las entidades puedan realizar su viaje desde Mictlán hasta el hogar de sus seres queridos, desvaneciendo el sabor y esencia de los platillos ofrendados.

Porque lo llevan las ánimas”.La autora explica que los alimentos ofrendados no pierden su materialidad, debido a que los difuntos no pueden apropiarse de la comida, al no tener un cuerpo que les permita tocar, distorsionar o comer los alimentos. Sin embargo, se llevan el aroma y “la vitalidad”. Así que no te sorprenda si después del Día de Muertos o al levantar el altar, los alimentos como el pan, mole, barbacoa o las calaveritas con azúcar, no tengan sabor.

