Día de los Muertos: aprendizajes para Marcas que aspiran a la eternidad

El Día de los Muertos resplandece como una tradición que honra y recuerda a los seres queridos que han partido. A través de este lente cultural, las marcas pueden descubrir una rica cantidad de aprendizajes para permanecer vivas en la memoria colectiva de sus audiencias.Al igual que las ofrendas vibrantes y únicas presentes en cada altar, las marcas deben inyectar color y singularidad en su presencia de mercado.

Las marcas que integran estos aprendizajes no solo crean una conexión más profunda con su audiencia, sino que también construyen un legado duradero.

Socio Director de Almabrands, Mktg Best 2021 como Director de Branding, Ex Director Ejecutivo Chile y Director de estrategia para Hispanoamerica y Caribe en FutureBrand. Ha desarrollado estrategias para marcas locales, regionales y globales que juegan roles de preponderancia en sus industrias buscando tener una posición de liderazgo sin olvidar el impacto positivo para la sociedad.

Regístrate a nuestro newsletter en la siguiente forma y recibe a primera hora las noticias más importantes de mercadotecnia, publicidad y medios en tu correo.Al igual que el Día de los Muertos celebra y recuerda la vida, las marcas exitosas construyen una narrativa que impacta y perdura en la memoria colectivaEl torneo de golf contó con la participación de más de 190 jugadores, y mil invitados con la temática de Big Celebration.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROCESO: FDA advierte sobre riesgos de infección por estas marcas de gotas oftálmicasMás de 80 personas en EU dieron positivo a infección ocular de una rara cepa bacteriana, de acuerdo con la más reciente actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés).

Fuente: proceso | Leer más ⮕

MERCA20: Otis deja pérdidas millonarias en marcas por saqueosEl Huracán Otis se convirtió en una pesadilla que nadie vio venir. Este fenómeno natural trajo consigo devastación lamentablemente.

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Liga MX: Tigres es el equipo que más marcas tiene en su uniformeAl equipo regiomontano le siguen Rayados, Querétaro y Pachuca como los que más publicidad tienen

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Liga MX: Tigres es el equipo que más marcas como patrocinadoresAl equipo regiomontano le siguen Rayados, Querétaro y Pachuca como los que más sponsors tienen

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Liga MX: Tigres es el equipo que más marcas tiene como patrocinadoresAl equipo regiomontano le siguen Rayados, Querétaro y Pachuca como los que más sponsors tienen

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Sin creatividad no hay empresa: La lección de Cirque Du SoleilCreatividad e innovación aseguran que las marcas continúen resonando en un mundo en constante cambio

Fuente: El Economista | Leer más ⮕