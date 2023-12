Cuatro comisiones estatales de búsqueda desconocen información del “censo casa por casa” de personas desaparecidas de AMLO. Las comisiones de búsqueda de estos cuatro estados dijeron no tener relación alguna con el censo de AMLO de personas desaparecidas; en tres gobierna Morena y en uno Movimiento Ciudadano.

Cuatro comisiones estatales de búsqueda –una correspondiente a una entidad no gobernada por Morena, y tres de administraciones encabezadas por gobernadores del partido en el poder– negaron conocer o actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador., Quintana Roo y Sonora dijeron no tener relación alguna con ese “censo casa por casa”, en respuesta a solicitudes de información pública ingresadas por Animal Político para conocer el número total de indicios derivados del cruce de bases de datos federales recibidos por las comisiones, así como la cantidad de visitas a domicilio, identificaciones positivas y bajas realizadas entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de este año





